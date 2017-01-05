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El Bab şehidi ile annesinin yürek yakan telefon konuşması

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in Malatya'daki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor.

Ajanslar | 05.01.2017 - 15:28
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Şehit Bilgiç'in, Arapgir ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrakları asıldı. İlçedeki dükkanlar ve araçların camları da bayraklarla donatıldı.

Helikopterle ilçeye getirilen şehidin naaşı, ambulansla babaevinin önünden geçirilerek Arapgir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

El Bab şehidi ile annesinin yürek yakan telefon konuşması

"BU VATANI O ŞEREFSİZLERE VERMEYECEĞİZ"

Şehit annesi yürek yakan gerçeği açıkladı Anne Hülya Bilgiç, hastane önünde elindeki Türk bayrağını kaldırarak, "Bu Vatanı şerefsizlere vermeyeceğiz. Yavrum vatan uğruna öldü. Onun kanının aktığı yere gideceğim. Ben ağlamam.'' dedi.

"OĞLUMUN DÜĞÜNÜNE Mİ GELDİNİZ"

Oğlu vurulduğu sırada onunla telefonla konuştuğunu anlatan Bilgiç, oğlunun ''Anne göğsümden vuruldum.' dediğini söyledi. Bilgiç, ''Oğlumun düğününe mi geldiğiniz? Oğlum, vurulduğu gün izinliydi.'' ifadelerini kullandı.

El Bab şehidi ile annesinin yürek yakan telefon konuşması

Şehit Bilgiç'in 2 kız kardeşi bulunduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

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