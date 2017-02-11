taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

El Bab şehidi Sakarya'da uğurlandı

Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit düşen sözleşmeli er Ömer Akkuş memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

11.02.2017 - 16:15
  1. Haberler
  2. İç Haber

Fırat Kalkanı operasyonuna katılan tankçı sözleşmeli er Ömer Akkuş, El Bab'da Rus uçaklarının kazaen vurması sonucu şehit oldu.

El Bab şehidi Sakarya'da uğurlandı

EL BAB ŞEHİDİNE VEDA

iftçilikle geçimini sağlayan Mahmut Akkuş'un 8 çocuğundan en küçüğü olan şehit sözleşmeli er Ömer Akkuş'un Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılan kardeşleri gözyaşı döktü. Şehidin babası kamuflaj kaban giydirilirken, kız kardeşinin de askeri kıyafet giydiği görüldü.

El Bab şehidi Sakarya'da uğurlandı

El Bab şehidi Sakarya'da uğurlandı

10 BİN KİŞİ CENAZEDEYDİ

Cenazeye Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Recep Uncuoğlu ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

El Bab şehidi Sakarya'da uğurlandı

El Bab şehidi Sakarya'da uğurlandı

El Bab şehidi Sakarya'da uğurlandı

El Bab şehidi Sakarya'da uğurlandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın Türk danışmanı konuştu

Trump'ın Türk danışmanı konuştu

118
Bahçeli en sevdiği oyuncuyu açıkladı

Bahçeli en sevdiği oyuncuyu açıkladı

89
Aranan FETÖ’cü pilot binbaşı Edirne’de yakalandı

Aranan FETÖ’cü pilot binbaşı Edirne’de yakalandı

194
Mehmetçik kar üzerinde namaz kıldı

Mehmetçik kar üzerinde namaz kıldı

231
Taksim'e cami projesini üstlenen işadamı

Taksim'e cami projesini üstlenen işadamı

82
Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

77
13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM