El Bab şehidi Sakarya'da uğurlandı

Fırat Kalkanı operasyonuna katılan tankçı sözleşmeli er Ömer Akkuş, El Bab'da Rus uçaklarının kazaen vurması sonucu şehit oldu.
EL BAB ŞEHİDİNE VEDA
iftçilikle geçimini sağlayan Mahmut Akkuş'un 8 çocuğundan en küçüğü olan şehit sözleşmeli er Ömer Akkuş'un Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılan kardeşleri gözyaşı döktü. Şehidin babası kamuflaj kaban giydirilirken, kız kardeşinin de askeri kıyafet giydiği görüldü.
10 BİN KİŞİ CENAZEDEYDİ
Cenazeye Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Recep Uncuoğlu ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.