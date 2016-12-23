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El Bab şehidi Uzman Çavuş Akın Acar'a veda

El Bab operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Akın Acar’ın annesi oğlunu "Gül kokulu yavrum" diyerek uğurladı.

İHA | 23.12.2016 - 12:39
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ŞEHİ

Şehit Acar’ın cenazesi, helallik alınması için Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki evine getirildi. Çorlu Müftüsü Adem Gülmek tarafından okunan duanın ardından şehit Acar’ın evinin önünde gelen yakınları ve vatandaşlardan helallik istendi.

"GÜL KOKULU YAVRUM"

Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu önünde gözyaşı döken acılı anne Hanife Acar, oğlunu "Gül kokulu yavrum" diyerek uğurladı. Şehit Akın Acar’ın cenazesi evinin önünden alınarak cenaze namazının kılınacağı Hacı Mehmet Şirikçi Camii’ne gözyaşları arasında götürüldü.

El Bab şehidi Uzman Çavuş Akın Acar'a veda

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