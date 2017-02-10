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El Bab şehidine Karabük'te veda

El Bab'da şehit düşen Uzman Onbaşı Umut Aytekin’i binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı.

10.02.2017 - 10:50
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El Bab şehidine Karabük'te veda

Şehit Umut Aytekin için Kent Meydanı’nda tören düzenlendi. Şehidin ağabeyi Uğur Aytekin, ambulanstan indirilen kardeşinin tabutuna askerlerle birlikte omuz verdi.

Uğur Aytekin, bir süre tabutu taşıdıktan sonra kardeşinin fotoğrafını alıp tören alanına kadar götürdü. Uğur Aytekin, “Ben anneme söz verdim. Buraya sağ gelecektin. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim” diyerek gözyaşı döktü.

El Bab şehidine Karabük'te veda

Şehidin annesi Zehra, babası Hasan, ağabeyi Uğur, dedesi Durmuş ve babaannesi Fatma Aytekin, tören alanında tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı.

El Bab şehidine Karabük'te veda

Zehra Aytekin, oğlunun fotoğrafına sarılıp, “Gözlerin ne kadar da güzelmiş oğlum senin. Anasının kuzusu. Nasıl kıydılar sana?” diyerek gözyaşı döktü.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Cenaze namazına Vali Mehmet Aktaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Maliye Daire Başkanı Tuğgeneral Hasan Baskı, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Burhanettin Uysal, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

El Bab şehidine Karabük'te veda

Şehit Umut Aytekin’in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

El Bab şehidine Karabük'te veda

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