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El Bab şehidine veda

Suriye’nin El Bab şehrinde şehit düşen 1 yıllık İstikam Uzman Çavuş Umut Aytekin memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

09.02.2017 - 16:58
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Şehit Umut Aytekin’in ağabeyi Uğur Aytekin şehit kardeşinin resmini elinden düşürmezken gözyaşları içerisinde şehit kardeşinin tabutunu taşıdı.

KARABÜK ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şehidin babası Hasan Aytekin, tabut başında oğlunun tabutunu severken, şehitlik makamını istediğini dile getirerek, “Hayatta en çok istediğini yaşıyorsun yavrum. Allah nasip etti şehitliğini yavrum.” Diyerek fotoğrafını öptü.

El Bab şehidine veda

El Bab şehidine veda

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tabutun başına gelen şehidin annesi Zehra Aytekin, “Oğlumun kokusu geliyor. Ne güzeldi gözlerin. Niye bakıyorsun oğlum öyle niye? Oğlumun gözleri kızarmış” diyerek oğlunun tabuttaki fotoğrafını öptü.

El Bab şehidine veda

El Bab şehidine veda

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