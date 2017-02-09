El Bab şehidine veda

Şehit Umut Aytekin’in ağabeyi Uğur Aytekin şehit kardeşinin resmini elinden düşürmezken gözyaşları içerisinde şehit kardeşinin tabutunu taşıdı.

KARABÜK ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şehidin babası Hasan Aytekin, tabut başında oğlunun tabutunu severken, şehitlik makamını istediğini dile getirerek, “Hayatta en çok istediğini yaşıyorsun yavrum. Allah nasip etti şehitliğini yavrum.” Diyerek fotoğrafını öptü.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tabutun başına gelen şehidin annesi Zehra Aytekin, “Oğlumun kokusu geliyor. Ne güzeldi gözlerin. Niye bakıyorsun oğlum öyle niye? Oğlumun gözleri kızarmış” diyerek oğlunun tabuttaki fotoğrafını öptü.