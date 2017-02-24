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El Bab şehidinin ateşi Balıkesir'e düştü

Suriye'nin El Bab şehrinde şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın (26), Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki baba evine ateşi düştü

24.02.2017 - 19:35
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aadda

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatının 185'inci gününde, El Bab'ta terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı patlayıcıların imhasına yönelik çalışma sırasında Tadif yol kavşağında, önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı iniflak etti.

2 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Patlamada 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın şehadet haberi Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine tez ulaştı.

El Bab şehidinin ateşi Balıkesir'e düştü

ANNEYE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHELE ETTİ

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, beraberindeki askeri yetkililer ile bugün ikindide evlerine gelerek, acı haberi şehidin annesi Arife Çoban'a verdi. Oğlunun şehadet haberini alınca, bayılan Çoban'a evin önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri gerekli müdaheleyi yaptı

BABASI ŞEHİR DIŞINDA ALDI HABERİ

Ailesinin üç çocuğundan biri olan, beş yıllık astsubay Hasan Çoban'ın kamyon şoförü olan babası İbrahim Çoban'ın ise acı haberi telefonda, deve götürdüğü Denizli'de aldı.

El Bab şehidinin ateşi Balıkesir'e düştü

Baba Çoban'ın Burhaniye dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Şehidin ailesinin tek katlı müstakil evinin her iki giriş tarafındaki bahçe kapsına Türk bayrakları asıldı. Burhaniye Belediyesi, şehidinin evinin bulunduğu 24 Sokağı trafiğe kapatıp, taziye çadırı kurdu. Şehidin baba evi acı haberi alarak taziye ziyaretine gelenlerle dolup taştı.

El Bab şehidinin ateşi Balıkesir'e düştü

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