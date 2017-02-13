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El Bab şehidinin haberi Kocaeli'de babaevine ulaştı

DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tevlim'in Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki babaevinde yas var.

13.02.2017 - 22:43
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Tevlim'in şehit düştüğü haberi, Darıca'da Kazım Karabekir Mahallesi Erikli Sokak'tan oturan baba Mustafa, anne Birsen ve Murat Tevlim'in eşi Rabia'ya, Kaymakam Ömer Karaman, Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Garnizon Komutanı İlhan Yeşil ve Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, askeri erkan ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi.

El Bab şehidinin haberi Kocaeli'de babaevine ulaştı

2 ÇOCUK BABASIYDI

Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, burada toplanan şehit yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Bu arada şehidin 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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