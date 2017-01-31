El Bab şehidinin hikayesi yürek burktu

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristler ile El Bab'ın Al Ghuz bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı, dün İzmir'de toprağa verildi.

28 YILDIR ANNESİNİ GÖRMEMİŞTİ, BULUŞMAK İÇİN SÖZLEŞMİŞLERDİ

Cenazede şehit Elmacı'nın yürek burkan hikayesi, herkesi hüzne boğdu. Şehit Ayhan Elmacı 1 yaşındayken, babası Salim Elmacı ile annesi Cennet Özgüleç ayrılmış, ikinci evliliğini yapan anne ile oğlu 28 yıl hiç görüşmemişti. Ayhan Elmacı, kısa bir süre önce annesine telefonla ulaşmış, izin gününde görüşmek için sözlemişti. Ancak anne Cennet Özgüleç'e oğlunun acı haberi geldi.

"NE ÇOK ÖZLEMİŞTİM, 2 GÜN SONRA KAVUŞACAKTIM"

Menderes'te dün yapılan cenazeye 28 yıldır oğlunu görmeyen anne Cennet Özgüleç de katıldı. Cennet Özgüleç "Ne çok özlemiştim. İki gün sonra kavuşacaktım. Ama artık çok geç" diyerek tabuta sarılıp ağladı. Cennet Özgüleç'in ikinci evliliğinden olan oğlu Gencer Özgüleç de bir ağabeyi olduğunu cenazeye gelirken öğrendi.