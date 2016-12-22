El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da yürütülen operasyonda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen askerlerden 14'ünün cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Suriye'de terör örgütü DEAŞ unsurları ile girilen çatışmada ve bombalı saldırılarda şehit olan 14 askerin cenazesi Gaziantep'te Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri öğleden sonra tamamlandı.

ASKERİ UÇAKLA MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Saldırıda şehit olan Kahramanmaraşlı Astsubay Ökkeş Karaca'nın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a karayoluyla gönderilirken, diğer 13 şehidin cenazesi ise Gaziantep Havalimanı'ndan askeri uçaklarla memleketlerine uğurlandı.

ŞEHİDİN ACI HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca'nın (25) Kahramanmaraş'taki babaevinde üzüntü hakim. Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde yaşayan anne Şerife Karaca'ya, oğlunun şehadet haberi askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi.

Acı haberi alan şehidin annesi, kardeşleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şerife Karaca, çocukları ve yakınlarınca teskin edilmeye çalışıldı. Haberin verilmesinin ardından şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Şehidin bekar olduğu ve bir süre önce de babasını kaybettiği öğrenildi. Şehit Ökkeş Karaca'nın cenazesi, yarın Kale Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

SAMSUN'A ATEŞ DÜŞTÜ

Fırat Kalkanı harekâtında DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'da çıkan çatışmalarda şehit düşen 14 askerden biri olan Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un Samsun’un Çarşamba ilçesi Kumtepe Mahallesinde bulunan baba evine ateş düştü.

BURDUR'DA ŞEHİT ACISI

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın Karamanlı ilçesindeki dedesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

KIRKLARELİ'NE YAS HAKİM

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'ndeki babaevinde üzüntü hakim. Şehidin annesi Sevim Özüpek'in yaşadığı İstasyon Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asıldı.

KARS'A HÜZÜN ÇÖKTÜ

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehitdüşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın Kars'taki baba evinde büyük üzüntü yaşanıyor.

TOKAT'TA DA AYNI MANZARA

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehitdüşen 24 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın Tokat'taki ailesine acı haber ulaştı.

KAYSERİ ŞEHİDİ İÇİN TAZİYE ÇADIRI KURDU

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehitolan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın Kayseri'deki evinde büyük üzüntü yaşanıyor. Haberin duyulmasının ardından şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

ACI HABER İZMİR'E KOR GİBİ DÜŞTÜ

Fırat Kalkanı Harekatında şehitdüşen 30 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Yavaş'ın, İzmir'deki babaevine acı haber ulaştı. Haberin verilmesinin ardından şehidin babaevi ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

KONYA'YA ACI HABER ULAŞTI

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber iletildi.







