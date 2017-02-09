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El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a operasyon gerçekleştirirken şehit olan 5 asker Gaziantep'ten memleketlerine uğurlandı.

09.02.2017 - 09:38
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El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin El Bab bölgesinde dün terör örgütü DEAŞ militanları ile çıkan çatışmalarda Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu, Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu, Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu ve İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin şehit oldu, 15 asker de yaralandı.

El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı

GAZİANTEP'TE TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit askerlerin cenazeleri, sabah saatlerinde morgdan alınarak Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehitler için burada düzenlenen uğurlama törenine; Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, belediye başkanları, askerler ve şehit uzman çavuş Mahmut Uslu'nun annesi Mürşide Uslu'nun da aralarında olduğu şehitlerin yakınları katıldı.

El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı

El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı VİDEO

MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Şehit üsteğmen Tarık Koçoğlu Kayseri'ye, astsubay üstçavuş Yahya Efiloğlu İzmir'in Karabağlar İlçesi'ne, uzman çavuş Gökhan Kılıç Adana'nın Yüreğir İlçesi'ne, uzman çavuş Mahmut Uslu Ankara'ya ve uzman onbaşı Umut Aytekin'in cenazesi Karabük'e gönderildi.

El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı

ŞEHİT SAYISI 61'E YÜKSELDİ

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan askerlerin sayısı, 5 askerle birlikte 61'e yükseldi.

El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı

El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı

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