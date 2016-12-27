Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DAEŞ'in El Bab bölgesindeki bombalı araçlı saldırısında şehit düşen 16 askerden astsubay kıdemli çavuşlar 30 yaşındaki Furkan Yavaş ile 24 yaşındaki Okan Altıparmak için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Burada düzenlenen törene, şehitlerin yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Uğur Aladağ, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile bazı daire amirleri, askeri ve sivil erkan katıldı.

CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Törenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla şehit Yavaş'ın cenazesi İzmir, Altıparmak'ın naaşı ise Konya'ya uğurlandı.

Şehit Yavaş'ın İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde, ikizi Oktay Altıparmak'ın da asker olduğu belirtilen Okan Altıparmak'ın ise memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

El Bab şehitleri Yavaş ve Altıparmak için tören düzenlendi VİDEO

GEÇEN HAFTA ŞEHİT OLMUŞLARDI

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin bertaraf edilmesi ve hudut güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan harekat kapsamında Halep kentine bağlı El Bab yakınlarında geçen hafta şehit olmuşlardı.