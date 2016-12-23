El Bab şehitlerine veda

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab’da 3 gün içinde 16 Mehmetçik şehit oldu.

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El Bab'da hayatını kaybeden 16 şehidimiz memleketlerinde uğurlandı.

EL BAB ŞEHİTLERİ YAN YANA

Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab’da şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, son yolculuğuna yan yana uğurlandı. Şehit Mehmet Kökkaya’nın 2 yaşındaki kızı Elif’in babasının fotoğrafıyla oynarken ağlamaya başlaması yürek dağladı.

SAMSUN ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Fırat Kalkanı Harekatının sürdüğü Suriye’nin El Bab bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz, memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

24 GÜNLÜK NİŞANLIYDI

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye El Bab’da şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın, Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da 24 gün önce nişanlanan şehidin 3 ay sonra hayatını Özge İslam’la birleştirmeye hazırlanırken şehit olması yürekleri dağladı.