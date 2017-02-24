El Bab yakınlarında bombalı saldırı

Reuters'ın haberine göre, Suriye'nin El Bab yakınlarında muhaliflerin kontrolündeki bir köyde bombalı araç patladı.

EN AZ 29 ÖLÜ

Habere göre, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı, El Bab'ın sekiz kilometre kuzeybatsındaki Susyan'daki askeri merkezlerle güvenlik noktalarını hedef aldığını duyurdu. Saldırıda en az 29 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Dün Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun El Bab'ın kent merkezinin önemli bir bölümünü kontrol altına aldığı açıklanmıştı.