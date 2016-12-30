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El Bab'a hava harekatında DEAŞ emiri Tunusi öldürüldü

Fırat Kalkanı harekatının 129. gününde DEAŞ'ın emirlerinden Ebu Husen Tunusi öldürüldü.

Haber Merkezi | 30.12.2016 - 11:41
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daeş

DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda ise bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. 

Genelkurmay Başkanlığı harekatın başlangıcından bu yana bin 294 DEAŞ'lı ve 306 PYD'linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bölgedeki askeri kaynakların verdiği bilgiye göre, son olarak 222 DEAŞ hedefi topçu atışlarıyla vuruldu. 

Üç gündür ilk kez düzenlenen hava harekatında ise silah mevzileri ve bombalı araçların üretildiği merkezler imha edildi.

Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 26 DEAŞ'lı öldürüldü. El Azrak bölgesi güneyinde çıkan çatışmada bir asker şehit oldu,, 5 asker yaralandı.

Açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının El Bab'a düzenlediği hava harekatına ilişin de bilgi yer aldı. Üç hedefin vurulduğu 12 DEAŞ'lının öldürüldüğü belirtildi.

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