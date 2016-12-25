taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5179
EURO
3,6759
ALTIN
128,03
PETR
55,0200

El Bab'a karşı düzenlenecek operasyonun şifreleri

TSK, terör örgütü DEAŞ'ı 3 adımda bölgeden temizleyecek: Havadan operasyon, yeni birlikler ve anında istihbaratla anında operasyon.

25.12.2016 - 08:44
  1. Haberler
  2. Gündem
El Bab'a karşı düzenlenecek operasyonun şifreleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesinden, Türkiye için terör ve güvenlik tehditleri bitene kadar Suriye’den çekilmek yok, oldu bittilere izin vermeyeceğiz” yönünde kararlı açıklamalar yapıldı.

FIRAT KALKANI'NA KOMANDO DESTEĞİ

Bunun gereği yapılacak ve Suriye’deki TSK varlığı yeni birliklerle takviye edilecek. Zırhlı, mekanize tugay düzeyinde büyük birlikler değil, özel eğitimli seçkin komandolarla El Bab’a tahkimat yapılacak.

Yeni kaydırılacak birlikler halen El Bab’ın batısında bulunan 500 kadar Özel Kuvvetler komandosunun, yani bordo berelinin hemen arkasındaki kuşakta görev yapacak.

CANLI BOMBA PÜSKÜRTME GÖREVİ

Habertürk'ün haberine göre; bu birlikler DEAŞ’lı teröristlerin sızma harekâtı ve canlı bomba saldırılarını püskürtme görevi üstlenecek. Arkalarından patlayıcı ve tuzaklamalara karşı istihkam, piyadeler ve mekanize birlikler ilerleyecek.

HAVA OPERASYONLARI ARTACAK

Rusya ile Türkiye arasında istihbarat paylaşımı, DEAŞ hedeflerine yönelik hava operasyonlarının sayısının artması, Türk jetlerinin uçuş güvenliği ve DEAŞ teröristlerinin çevrelenmesi konusunda yeni bir mekanizma oluşturuldu.

El Bab'a karşı düzenlenecek operasyonun şifreleri

Özellikle açtıkları tünellerden sızan DEAŞ teröristlerine karşı güneyden de saldırılar yapılması planlanıyor. Menbiç operasyonuna altyapı oluşturması açısından El Bab’ın tamamen kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

OPERASYON BAŞARILI

El Bab operasyonu yavaş ilerlemesine rağmen başarılı gidiyor. Yerel halkın içine saklanmış DEAŞ militanlarının tespit edilmesi konusunda Rusya üzerinden bir destek bekleniyor.

ÖSO ile birlikte karadan ilerleyen TSK unsurlarının havadan daha sonuç alıcı biçimde desteklenmesi için Rusya ile anlık istihbarat paylaşımı mekanizması oluşturuldu. Bu kapsamda TSK’nın anlık hava operasyonlarının sayısı da artacak.

İZİN-ONAY SÜRECİ HIZLANDIRILDI

Rusya ile Türk jetlerinin uçuş güvenliğini sağlamaya yönelik, izin-onay süreci hızlandırıldı. Aralarında sözde ‘emir düzeyinde’ 18 ismin de bulunduğu karargâh toplantısında DEAŞ’lıların öldürüldüğü hava operasyonu bu kapsamda gerçekleştirildi. Musul’dan kaydırılan DEAŞ teröristlerine karşı da yeni önlemler alınacak.

TSK tarafından ele geçirilen yerlere yeni unsurların da yerleştirilmesi düşünülüyor. ABD’nin ‘dost ateşi’ne maruz kalmamak için de bazı tedbirler masada.

Türk askeri ilerledikçe arkasını sağlama alacak; birlikler arasındaki hatları tahkim edecek ve lojistik takviyeyi kolaylaştıracak revize bir planla istediği sonucu alana kadar Suriye’deki varlığını sürdürecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'ye giden Rus savaş uçağı düştü

Suriye'ye giden Rus savaş uçağı düştü

153
Başbakan Yıldırım: Biz proje yaparken kıs kıs gülüyorlar

Başbakan Yıldırım: Biz proje yaparken kıs kıs gülüyorlar

37
İnternete yerli arama motoru geliyor

İnternete yerli arama motoru geliyor

125
McCain: Obama kadın ve çocukların ölümünü seyretti

McCain: Obama kadın ve çocukların ölümünü seyretti

86
Çavuşoğlu: Kandil'i de vuracağız El Bab'ı da

Çavuşoğlu: Kandil'i de vuracağız El Bab'ı da

111
TSK Rus istihbaratıyla 18 DEAŞ yöneticisini öldürdü

TSK Rus istihbaratıyla 18 DEAŞ yöneticisini öldürdü

31
Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz

Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz

409
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM