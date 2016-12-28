El Bab'da 3T taktiği: Tank, top, tosun

Bugüne kadar 40 şehit verdiğimiz Fırat Kalkanı operasyonunda en önemli cephelerden biri olan El Bab’da TSK desteğinde ilerleyen ÖSO büyük gelişme kaydetti.

3T TAKTİĞİYLE TERÖR ÖRGÜTLERİNE DARBE

Vatan'ın haberine göre, güvenlik uzmanları El Bab’ın DEAŞ’tan temizlenmesi sırasında Nusaybin, Cizre, Sur ve Şırnak’ta uygulanan taktiğin uygulandığına dikkat çekip bu taktiğe 3T adını veriyorlar.

''TANK, TOP VE TOSUN''

3T’nin açılımı ise “Tank, top ve tosun.” Meskun mahal çatışmalarında tank, çevre güvenliği ve teröristlerin baskı altına alınmasında kullanılıyor. Top ise ZMA adı verilen zırhlı muharebe aracının üzerinde bulunan doçka tarzı bir silah. Bu silah da sokak çatışmalarında büyük üstünlük sağlıyor.

TOSUN, PATLAYICILARDAN ETKİLENMİYOR

Uzmanlar en kritik aracın ise güvenlik güçlerinin ‘Tosun’ adını verdikleri zırhlı kepçeler olduğunu söylüyor. Güvenlik uzmanları zırhlı kepçelerin özellikle sokaklarda yolun altına döşenen EYP’lerde çok etkili olduğu belirtiliyor. Zırhlı oldukları için açılaş ateşlerden etkilenmiyor ve yolları kazarak gittiği için EYP’lerin etkisini azaltıyor.