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El Bab'da bombalı saldırı

El Bab'da bombalı araçla yapılan saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralandı.

İHA | 07.04.2018 - 16:52..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçe merkezindeki Büyük Cami yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti.

HAİN SALDIRI

Halep'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ammar Selmo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği ve 20 sivilin de yaralandığını belirtti.

El Bab'da bombalı saldırı VİDEO

El Bab'da bombalı saldırı

El Bab'da bombalı saldırı

El Bab'da bombalı saldırı

El Bab'da bombalı saldırı

Bab ilçesi TSK ve ÖSO tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmıştı.

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