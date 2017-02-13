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El Bab'da çatışma: 1 asker şehit

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da çıkan çatışmada, 1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

13.02.2017 - 16:28
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el bab

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174'üncü gününde, El Bab'da ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı.

ÇATIŞMADA 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 4 ASKER YARALANDI

Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler bölgeden tahliye edildikten sonra ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edilirken, şehit askerin cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de konuya ilişkin bilgilendirmede şöyle denildi: "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

ŞEHİT OLAN ASKER SAYISI 68'E YÜKSELDİ

Harekatın başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden bu yana şehit olan asker sayısı 68'e yükseldi.

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