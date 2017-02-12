El Bab'da DEAŞ'ın tünel ağı açığa çıktı

Kuşatmaya alınan El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Furkan Yayla'nın, AK Partili vekilin yeğeni olduğu öğrenildi.

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Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeliler ve halkımız dikkat etsin

NTV Spor yorumcusu Dilmen, hakem hatalarının ve futbolda bir siredir artan gerginliğin bir amacı olduğunu öne sürdü.