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El Bab'da kurtardığı kediyi G.Antep'te ziyaret etti

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan temizlenen El Bab'da Uzman Çavuş Özkan kurtardığı kediyi Gaziantep'te ziyaret etti.

15.03.2017 - 11:22
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli uzman çavuş  Ömer Özkan, DEAŞ terör örgütü kontrolündeki El Bab'da enkaz altında bir kedi buldu.

KEDİYİ G.ANTEP'E YOLLADI

Özkan, bir süre kendi imkanlarıyla baktıktan sonra devam eden operasyonlar nedeniyle kediyi geçen 24 Şubat günü, Gaziantep'teki Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ne ulaştırdı. Gaziantep'e getirilen ve savaş bölgesinden geldiği için 'Barış' adı verilen kedinin bakımı yapıldı ve derneğin barınağına yerleştirildi.

El Bab'da kurtardığı kediyi G.Antep'te ziyaret etti

'BARIŞ' KEDİYİ GÖRMEYE GELDİ

El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından izne ayrılan uzman çavuş  Özkan, bugün Gaziantep'e geldi. Dernek yetkilileri görüşen uzman çavuş Ömer Özkan, 'Barış' adlı kediyi görmek için barınağa geldi. Kafesteki kediyi görünce sevinen uzman çavuş Özkan, onu bir süre eline alıp bağrına basıp sevdi.

El Bab'da kurtardığı kediyi G.Antep'te ziyaret etti

BİR HAYVANSEVERE VERİLECEK

Uzman çavuş Ömer Özkan, dernekte bulunanlara El Bab'da kediyi nasıl bulduğunu anlattı. 'Barış' adlı kedinin El Bab operasyonu sırasında yanından ayrılmadığını ve uysal olduğunu anlatan uzman çavuş  Özkan, dernek görevlilerine de ilgilerinden dolayı teşekkür etti. 

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği yetkilileri kedinin bakımının özenle yapıldığını, sahiplenmek için yapılan başvuruları değerlendirerek bir hayvan severe verileceklerini söyledi.

El Bab'da kurtardığı kediyi G.Antep'te ziyaret etti



El Bab'da kurtardığı kediyi G.Antep'te ziyaret etti

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