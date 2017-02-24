El Bab'da mayınlar temizleniyor

El Bab'ın merkezinin tamamının DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından, ÖSO'ya bağlı birlikler ilçede yoğun bir şekilde patlayıcı madde temizliğine başladı.

ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI

Terör örgütü DEAŞ'ın yollara bomba döşemesi ihtimaline karşı oldukça kontrollü hareket eden ÖSO birlikleri, yoğun çatışmalarda yıkılan bina çevrelerinde dedektör yardımıyla mayın ve el yapımı tuzaklayıcılara karşı arama tarama çalışmaları yürütüyor.

ÖSO'nun Bomba İmha Uzmanı Yüzbaşı Muhammed Ebu İslam, AA muhabirine, DEAŞ'ın ilçenin neredeyse her yerine patlayıcılar yerleştirdiğini söyledi.

SİVİLLER İÇİN...

Çok sayıda ve türde mayın ve patlayıcıyı imha ettiklerini ifade eden Ebu İslam, "Sivillerin evlerine güven içinde dönmeleri için şimdi Bab'da sokak, cadde ve evleri patlayıcılardan temizliyoruz. Ağaçlarda, evlerin mermer döşemeleri altında, kapı kollarında patlamaya hazır bomba düzenekleri bulduk. Bunları etkisiz hale getirdik." dedi.

ÇOK HASSAS MAYINLAR VAR...

Ebu İslam, ''Çok hassas mayınlar var. Bunlarda biraz zorlandık ama Allah'a şükür uzun uğraşlar sonucu onları da etkisiz hale getirebildik. Bazı mayınlar da sese duyarlı, yüksek ses çıkardığınız zaman patlıyor." ifadelerini kullandı.

KUR-AN'I KERİM'E BİLE BOMBA YERLEŞTİRMİŞLER...

Örgütün sokak ve caddelerin yanı sıra özellikle de camilere patlayıcılar tuzakladığını dile getiren Ebu İslam, "DEAŞ, Kuran-ı Kerim'e dahi patlayıcı yerleştirmiş. Mushafı açtığın zaman patlıyor. DEAŞ bazı evlerde patlayıcı tuzaklanmış para desteleri bırakmış. Para yerden kaldırıldığında bomba patlıyor. Örgüt, sivil araçların kapı kollarına, su şişeleri ile kola kutularına dahi patlayıcılar yerleştiriyor." diye konuştu.

Yüzbaşı Muhammed Ebu İslam, "Bab'daki tüm patlayıcıları ve Suriye'yi temizleyeceğiz. DEAŞ bize 'kafir' diyor. Örgüt cephe hatlarını değil, sivil yerleşim yerlerini mayınlıyor. Musluklara patlayıcılar yerleştiren bu örgütü İslamla nasıl özdeşleştirirsin? Bu imkansızdır. Bunu yapanlara nasıl insan dersin? Örgütün yaptığı insanlığa sığmaz. DEAŞ, tavuklara bile patlayıcı bağlamış." ifadelerini kullandı.