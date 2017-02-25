El Bab'da mayınlar ve bomba düzenekleri temizleniyor

Koalisyon güçleriyle koordineli başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Bab bölgesinin kontrol altına alınmasıyla ÖSO birlikleri ilçede kontrollü bir şekilde dolaşıyor.

Bazı ÖSO mensupları, cep telefonuyla ilçede fotoğraf çektiriyor. Bu arada ilçede hayvanlara zarar gelmemesi için çalışma yapan ÖSO birlikleri, kedi ve kuşlara yem vermeyi de ihmal etmiyor.

SURİYELİLER MAYINLARIN TEMİZLENMESİNİ BEKLİYOR

Terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçan Suriyeliler, ilçeye tekrar gelmek için mayınların temizlenmesini beklerken, bazı aileler ilçedeki evlerine girmeye çalışırken evlere yerleştirilen mayınlar bir bir patlıyor, patlama sonucu ölen ve yaralananlar oluyor. ÖSO, evleri kontrol edilmeyen sivilleri evlerine girmemeleri konusunda uyardı.

"BU TEMİZLİK 3-4 GÜN İÇİNDE BİTECEKTİR"

DEAŞ'ın döşediği mayınları temizleme faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Hatib, "Bu temizlik 3-4 gün içinde bitecektir. Örgütün evlere, sokaklara ve caddelere yerleştirdiği mayın ve patlayıcıları bomba imha uzmanlarımız dedektörlerle bularak etkisiz hale getiriyor.'' dedi.