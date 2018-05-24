El Bab'da patlama; 4 kişi yaralandı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşan seçim öncesi yaptığı açıklamada başkan adayı Dursun Özbek'i hedef aldı ve "Bazıları boş konuşuyor. Dinliyorum. Edepli edebinden susar." dedi.

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Muharrem İnce'nin Kanal İstanbul'u durdurma hedefi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul için "Bize ne getirisi olacak, durduracağım" dedi.