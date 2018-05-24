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El Bab'da patlama; 4 kişi yaralandı

Suriye'nin Halep ilinde patlama meydana geldi. Halep'de bulunan El Bab kentindeki patlamada 4 kişi yaralandı.

İHA | 24.05.2018 - 22:14..
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El Bab kentinde bomba yüklü bir motosikletin uzaktan kumanda ile patlatıldığı belirtildi. Olayda 4 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

El Bab'da patlama; 4 kişi yaralandı

SALDIRGANLAR İÇİN DEAŞ İDDİASI

Bombayı uzaktan kumanda ile patlatan saldırganı gördüklerini belirten görgü tanıkları, saldırganın terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu iddia etti.

El Bab şehri Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılmıştı.

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