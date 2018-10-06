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El-Bab’da pencereden düşen çocuk Gaziantep’te öldü

Suriye El-Bab'da evinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, ağır yaralı olarak getirildiği Gaziantep'te hayatını kaybetti.

İHA | 06.10.2018 - 15:23..
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Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Suriye’nin El Bab kentinde oturan 3 yaşındaki Abdulkerim El Hazari, sarktığı evinin penceresinden yere çakıldı.

GAZİANTEP'E KALDIRILDI

Ağır yaralanan küçük Abdulkerim, bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından Türkiye’ye getirildi. Öncüpınar sınır kapasından Türkiye’ye getiilen küçük Abdulkerim, Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

KURTARILAMADI

Yoğun bakımda 2 gün süren yaşam savaşını kaybeden küçük çocuk, hayatını kaybetti. Cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen çocuğun cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Küçük Abdulkerim’in cenazesi, defin edilmek amacıyla El-Bab’a götürülmek üzere adli tıptan alındı.

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