El-Bab’da pencereden düşen çocuk Gaziantep’te öldü

Suriye'de milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, yakalandığı kanser nedeniyle zor günler geçiriyor.

Giresun'da gönüllü köy korucusu da olan imam H.K. hakkında, evinden erzak alan teröristleri güvenlik güçlerine bildirmediği için yasal işlem başlatıldı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı drone'lu trafik uygulamasında ilginç anlar yaşandı.

1 Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 5 liraya satılan domatesin faturada 70 kuruşa alındığını görünce fiyatın indirilmesini istedi.

2 Başkan Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı Başkan Erdoğan, "Fikri danışmanlık hizmeti de almayacağız. Biz bize yeteriz" dedi.

3 Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ABD'den 30 yıl önce var olduğunu ve ülkesinin, güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyeceğini söyledi.

4 Operasyon arasında dinlenen Mehmet: Rönesans tablosu gibi Güneydoğu'da, Kuzey Irak'ta, Suriye'de hatta zaman zaman Karadeniz'de dağları teröre dar eden Mehmetçik'in efsane fotoğrafı.

5 Eskişehir'de şehit yakınından Kılıçdaroğlu’na sert tepki Şehit evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na bağıran şehit yakını, "Senin ittifak yaptığın kişiler onu öldürdü" dedi.

6 Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı Türk firmalarının doğru hedef pazar seçim stratejisi uygulaması ile 9 aylık ihracat 6 yılın ardından yeniden 11 milyar dolara dayandı.