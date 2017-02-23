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El Bab'da son durum

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın şehir merkezine ilerledi.

23.02.2017 - 09:20
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El Bab'da son durum

TSK ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerleyişi 39,5 kilometre derinliğe ulaşmış bulunuyor.

24 Ağustos'tan bu yana bin 920 kilometrekareden fazla alan terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'dan temizlendi.

El Bab'da son durum

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER RAKKA'YA KAÇIYOR

Bab merkezde tüm yönlerden kuşatılan DEAŞ'ın, bölgeden kaçmak için Halep'in doğu kırsalındaki dar bir koridoru kullandığı tespit edildi.

El Bab'da son durum

TSK: 56 DEAŞ'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184. gününde El Bab'da DEAŞ'a yönelik yapılan topçu atışları, hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 56 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

El Bab'da son durum

El Bab'da son durum

El Bab'da son durum

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