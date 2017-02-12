El Bab'da şehit olan askerlerin cenazeleri gönderildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan iki askerin cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

NAAŞLARI ASKERLER TARAFINDAN ALINDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör ile harekat kapsamında yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep'te dün şehit olan piyade Uzman Çavuş Sedat Atalay'ın Türk bayraklarına sarılı naaşları, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan askerler tarafından alındı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Cenazeleri askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanına getirilen şehitler için burada tören düzenlendi. Törene, şehit askerlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali Yerlikaya, 5. Zıhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve diğer ilgililer katıldı.

AĞITLAR YAKILDI

Tören sırasında fenalık geçiren şehit Atalay'ın babası Sinan Atalay'a sağlık ekipleri müdahale etti. Anne Fadime Atalay ise "Oğlum Sedatım gitme, kuzum gitme beni bırakma" diyerek ağıtlar yaktı.

Törenin ardından şehit Güngör'ün naaşı Denizli'ye, şehit Atalay'ın naaşı ise Erzurum'a gönderildi.