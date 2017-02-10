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El Bab'da son durum

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'da Türk askeri, ÖSO güçleriyle birlikte şehir merkekezindeki çatışmalarda büyük oranda ilerleme kaydetti.

10.02.2017 - 22:47
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El Bab'da son durum

El Bab'da son durum

KABASİN ELE GEÇİRİLDİ

Fırat Kakanı operasyonu kapsamında, TSK desteği ile El Bab'a yönelik saldırısını sürdüren ÖSO güçlerinin, kentin kuzeydoğusundaki Kabasin köyünü ele geçirildiği öğrenildi.

El Bab'da son durum

El Bab'da son durum

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Artan yoğun saldırılar karşısında Tedif kasabasına çekilmek zorunda kalan teröristlere yoğun bombardıman devam ediyor. İlçe merkezinde ÖSO askerleri teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşıyor.

El Bab'da son durum

GERİYE BHAAZ VE ŞEHİR MERKEZİ KALDI

Yaşanan çatışmalarda gelinen son durumun, El Bab'da geriye sadece Bhaaz köyü ve şehir merkezinin kaldığı belirtiliyor. Şehir merkezinde tünellere saklanarak savaşan teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

El Bab'da son durum

RAKKA OPERASYONUNUN GECİKMESİ EL BAB'I UZATTI

El Bab'da çatışmaların uzamasının en önemli nedenlerinden birisi de Rakka operasyonu. ABD'nin Rakka operasyonu planını rafa kaldırmasının ardından, orada nasıl bir plan yapılacağının belirsizliği DEAŞ'lı teröristlerin elinin güç kazanmasına neden oldu. Rakka'ya operasyon başlatılamadığı için oradaki terör güçlerinden El Bab'a destek veriliyor. Bu da çatışmaları alevlenmesine neden oluyor.

El Bab'da son durum

El Bab'da son durum

El Bab'da son durum

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