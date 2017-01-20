El Bab'da Türk askerine saldırı

Tayland'da bir baba motosikletin hakimiyetini çocuğuna bırakarak cep telefonuyla o anları kameraya kaydetti.

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Türkler Yunanistan'dan ev satın alıyor

Coğrafi ve kültürel olarak yakın görülen Yunanistan, son dönemlerde Türkler tarafından tercih edilir oldu.