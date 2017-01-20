El Bab'da Türk askerine saldırı

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150. gününde kanlı terör örgütü DEAŞ, El Bab'da Türk askerlerinin bulunduğu alana saldırdı.
5 ŞEHİT 9 YARALI
Bombalı araçla düzenlenen hain saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker ise yaralandı.
TSK AÇIKLAMASI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
"El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır."