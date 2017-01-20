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El Bab'da Türk askerine saldırı

El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği hain saldırıda 5 asker şehit oldu 9 asker ise yaralandı.

20.01.2017 - 16:11
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El Bab'da Türk askerine saldırı

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150. gününde kanlı terör örgütü DEAŞ, El Bab'da Türk askerlerinin bulunduğu alana saldırdı.

5 ŞEHİT 9 YARALI

Bombalı araçla düzenlenen hain saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker ise yaralandı.

TSK AÇIKLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır."

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