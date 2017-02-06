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El Bab'da yaralanan 3 ÖSO mensubu Kilis'e getirildi

Fırat Kalkanı'nında, DEAŞ'la yaşanan çatışmada yaralanan 3 ÖSO mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

06.02.2017 - 22:49
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El Bab'da yaralanan 3 ÖSO mensubu Kilis'e getirildi

Harekat kapsamında Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmalarda yaralanan 3 ÖSO mensubu Çobanbey sınır hattına getirildi. Yaralılar, burada 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TERÖRİSTLER BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRDI

Öte yandan ÖSO'ya ait birlikler, El-Bab ilçesinin doğusundaki El-Bizza beldesi çevresine düzenlediği operasyon sırasında terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

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