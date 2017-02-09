El Bab'da 1 asker şehit

Suriye'de sürdürülen ve dün 5 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, sabah saatlerinde El Bab bölgesinde yine terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırı düzenledi.

1 ASKER ŞEHİT

Çatışmaların son günlerde yoğunlaştığı Suriye'nin El Bab bölgesinde bu sabah DEAŞ'lı teröristler yine Türk askerlerinin bulunduğu alanı hedef aldı.

Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda 1 asker şehit olurken, yaralı askerler de bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ hedefleri karadan ve havadan ateş altına alınırken, bölgeden tahliyesi yapılan askerlerin tedavisi için Gaziantep ve Kilis'teki hastaneler alarm durumuna geçirildi.