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El Bab'daki Bizaa köyü DEAŞ'tan temizlendi

Suriye'de El Bab'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan Bizaa köyü, DEAŞ'tan alındı.

05.02.2017 - 13:34
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Halep-Bab yolunu alan Özgür Suriye Ordusu, Bizaa köyünü üç taraftan kuşattı. Bizaa köyü, yaşanan şiddetli çatışmaların ardından terör örgütü DEAŞ’tan temizlendi.

Bölgede çatışan Özgür Suriye Ordusuna bağlı tugaylar, Halep-Bab yolunun alındığını ifade ederek, saatler içinde El Bab içinde olacaklarını dile getirdi.

El Bab'daki Bizaa köyü DEAŞ'tan temizlendi

BİZAA KÖYÜ DEAŞ'TAN TEMİZLENDİ

Özgür Suriye Ordusu askerlerinin moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu ifade eden tugaylar, Fırat Kalkanı’nın üçüncü aşamasında olduğunu söyledi.

El Bab’ın 2 kilometre doğusunda, Türkiye-Suriye sınırına da 30 kilometre uzaklıkta yer alan Bizaa köyü, terör örgütü DEAŞ’ın bölgeden çıkışını engellemek adına önem taşıyor.

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