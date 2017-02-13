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El Bab'dan sonra sırada Münbiç var

El Bab'da büyük ölçüde kontrolün sağlanmasının ardından gözler Halep'in en büyük ilçesi Münbiç'e çevrildi.

13.02.2017 - 10:53
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TSK ve ÖSO tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ın büyük bölümü alındı.

Mahallelerin teker teker ele geçirildiği El Bab'da sıkışan DEAŞ'lı teröristler kaçmak için tünelleri kullanıyorlar.

SIZMA GİRİŞİMLERİ ENGELLENİYOR

Ağır bombardımanın ardından kullanılamaz hale getirilen pek çok tünel ÖSO güçleri tarafından tek tek kontrol edildi. Tünellerin açığa çıkmasıyla DEAŞ'ın canlı bomba ve sızma girişimlerinin büyük ölçüde engellendiğini belirtti.

El Bab'dan sonra sırada Münbiç var

42 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'nın bugünkü açıklamasında 174 DEAŞ hedefinin ateş altına alındığı ve 42 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi.

El Bab'dan sonra sırada Münbiç var

SIRADA MÜNBİÇ VE RAKKA VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Körfez ülkeleri ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "El Bab hallolmak üzere bundan sonrası için Münbiç ve Rakka var. Hedef 4-5 bin kilometrelik güvenli bölgedir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan sonra terör örğütü PYD/PKK şehrin sınırlarına hendek kazmaya başladı.

El Bab'dan sonra sırada Münbiç var

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