taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.037
USD
3,5326
EURO
4,1987
ALTIN
144,18
PETR
51,6400

El Bab'ın güvenliği motorize ekiplere emanet

TSK destekli Özgür Suriye Ordusu, DEAŞ'tan kurtarılan El Bab'da güvenliğin sağlanması için motorize ekip kurdu.

04.08.2017 - 13:40
  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütü DEAŞ'ten kurtarılan Bab'ta, iç güvenliği Türkiye'de eğitim alan Özgür Suriye Polisi sağlıyor. Kentin giriş ve çıkışlarının kontrolünü ise yine Türkiye'de eğitim gören komando birlikleri yapıyor.

Her geçen gün örgütün izlerinin silindiği, yolların onarıldığı ve çevre düzenlemelerinin yapıldığı ilçede, halk artık güven içinde işine giderek sosyal hayata karışabiliyor.

25 POLİS MOTOSİKLETİ

Özgür Suriye Polisi'nin Bab Emniyet Müdürü Binbaşı Ahmed Ebu Şahab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan 25 polis motosikletiyle motorize ekip kurduklarını söyledi.

El Bab'ın güvenliği motorize ekiplere emanet

DEVRİYE, TEBLİGAT DAĞITIMI...

Motorize ekiplerin ilçenin güvenliğine katkı sağlayacağını söyleyen Şahab, ''Araçlarımızın giremediği yerlerde bu motosikletleri kullanacağız. Motorlardan bir kısmını trafik polislerine, bir kısmını tebligat dağıtan birime, bir diğer kısmını ise devriye ekibine verdik.'' ifadelerini kullandı.

El Bab'ın güvenliği motorize ekiplere emanet

TÜRK KARDEŞLERİMİZİN DESTEĞİYLE...

"Türk kardeşlerimiz ve subaylarının desteği ile Özgür Suriye Ordusu'nun kahraman evlatlarıyla Bab'ı terör örgütü DEAŞ'ten kurtardık.'' diyen Şahab şunları kaydetti: ''DEAŞ'ten kurtardığımız bu bölgeyi güvenli kıldık. Kentin güvenliği için bize motorize ekipler lazımdı. Motorlarımızın gelmesiyle motorize ekiplerimizi kurduk. Araçlarımız dar sokak ve yerlere giremediğinden bu motorlarla işimizi daha kolay olacak. Türkiye'nin desteğinden dolayı Türk hükümetine ve bize destek veren Türk subaylarına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin desteğiyle bölgeye güven ve istikrar geldi."

El Bab'ın güvenliği motorize ekiplere emanet

El Bab'ın güvenliği motorize ekiplere emanet

İlginizi Çekebilir
Yeni doğan bebeğe morfin veren hemşire
Verona’da yeni doğan bir bebeğe sağlıklı olmasına karşın morfin veren hemşire gözaltına alındı.
ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı
ABD yönetimi, Nijerya'ya 12 savaş uçağı satma kararı aldı.
ABD Filistin'e yapılan yardımları kesti
ABD Senatosu, Filistinlilere yaptığı yardımları askıya alana kadar ABD’nin Filistin'e yardımlarını kesmesini öngören tasarıyı kabul etti.
Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifliyor
Tek seferde bankadan çekilebilecek nakit limitini bir ay için 1800 avroya yükseltecek düzenleme, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret

Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret

101
Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

85
Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

51
Araçları doludan etkilenenlere KASKO müjdesi

Araçları doludan etkilenenlere KASKO müjdesi

21
İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

96
Katar ile Türkiye'den ortak deniz tatbikatı

Katar ile Türkiye'den ortak deniz tatbikatı

41
FETÖ'cüler için tek tip kıyafet uygulaması başlıyor

FETÖ'cüler için tek tip kıyafet uygulaması başlıyor

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM