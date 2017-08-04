El Bab'ın güvenliği motorize ekiplere emanet

Terör örgütü DEAŞ'ten kurtarılan Bab'ta, iç güvenliği Türkiye'de eğitim alan Özgür Suriye Polisi sağlıyor. Kentin giriş ve çıkışlarının kontrolünü ise yine Türkiye'de eğitim gören komando birlikleri yapıyor.

Her geçen gün örgütün izlerinin silindiği, yolların onarıldığı ve çevre düzenlemelerinin yapıldığı ilçede, halk artık güven içinde işine giderek sosyal hayata karışabiliyor.

25 POLİS MOTOSİKLETİ

Özgür Suriye Polisi'nin Bab Emniyet Müdürü Binbaşı Ahmed Ebu Şahab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan 25 polis motosikletiyle motorize ekip kurduklarını söyledi.

DEVRİYE, TEBLİGAT DAĞITIMI...

Motorize ekiplerin ilçenin güvenliğine katkı sağlayacağını söyleyen Şahab, ''Araçlarımızın giremediği yerlerde bu motosikletleri kullanacağız. Motorlardan bir kısmını trafik polislerine, bir kısmını tebligat dağıtan birime, bir diğer kısmını ise devriye ekibine verdik.'' ifadelerini kullandı.

TÜRK KARDEŞLERİMİZİN DESTEĞİYLE...

"Türk kardeşlerimiz ve subaylarının desteği ile Özgür Suriye Ordusu'nun kahraman evlatlarıyla Bab'ı terör örgütü DEAŞ'ten kurtardık.'' diyen Şahab şunları kaydetti: ''DEAŞ'ten kurtardığımız bu bölgeyi güvenli kıldık. Kentin güvenliği için bize motorize ekipler lazımdı. Motorlarımızın gelmesiyle motorize ekiplerimizi kurduk. Araçlarımız dar sokak ve yerlere giremediğinden bu motorlarla işimizi daha kolay olacak. Türkiye'nin desteğinden dolayı Türk hükümetine ve bize destek veren Türk subaylarına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin desteğiyle bölgeye güven ve istikrar geldi."