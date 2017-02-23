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El Bab'ın kontrolü Türkiye'de

TSK ve ÖSO Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab'ı ele geçirerek şehri DEAŞ'tan kurtardı.

23.02.2017 - 14:53
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El Bab'ın kontrolü Türkiye'de

Bab merkezdeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, merkezinin tamamını terör örgütü DEAŞ'tan kurtaran TSK destekli ÖSO, halihazırda DEAŞ'ın döşediği mayın ve diğer bomba düzeneklerini temizliyor.

"KENT MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ"

Bab'daki harekatta yer alan ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde'' diye konuştu.

El Bab'ın kontrolü Türkiye'de

ARALIK AYI BAŞINDA OPERASYON BAŞLAMIŞTI

TSK ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatında Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, geçen Aralık ayı başında Bab'a yönelmişti.

Fırat Kalkanı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatarak merkeze ilerleme seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmıştı.

El Bab'ın kontrolü Türkiye'de

BİN 900 KM TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN ARINDIRILDI

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184. gününde şimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan terör örgütlerinden arındırıldı.

Harekatın derinliği Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometreye ulaştı.

El Bab'ın kontrolü Türkiye'de





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