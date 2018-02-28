El-Bab'ın kurtuluşunun 1. yıl dönümü

TSK ve ÖSO birliklerinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de ilçeyi DEAŞ terör örgütünden kurtarmasının 1. yıldönümü vesilesiyle El-Bab merkezinde bazı etkinlikler düzenlendi.

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Etkinliklere katılan Bab İlçesi Yerel Meclis Başkanı Cemal Osman, burada yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilçede hayatın normale döndüğünü ve DEAŞ tarafından evlerinden edilen çok sayıda ailenin ilçeye gelerek güvenle yaşamlarını sürdürdüğünü ifade etti.

İLKOKUL HİZMETE AÇILDI

Bazı ÖSO komutanlarının da yer aldığı etkinlikte harekatı ve ilçenin kurtuluşunu anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Kutlama çerçevesinde ilçe merkezinde böbrek hastaları için kurulan diyaliz merkezinin yanı sıra Türkiye tarafından restorasyonu tamamlanan bir ilkokul ile park törenle hizmete açıldı.