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El-Bab’ta eğitim kampüsü açılacak

Harran Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörden temizlediği Suriye’nin El-Bab şehrinde fakülte kurmaya hazırlanıyor.

İHA | 06.06.2018 - 11:58..
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  2. Eğitim

Harran Üniversitesi kampüs kurma çalışmalarını tamamladığında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerden temizlenen Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Afrin’de yaşayan binlerce genç, yıllar sonra üniversiteye kavuşacak.

Üniversite adına El Bab’a giden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, bölgede açılacak olan fakülte binasında incelemelerde bulundu.

Alt yapı ve hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından El-Bab eğitim kampüsü açılacak.

TÜRKÇE, ARAPÇA VE İNGİLİZCE EĞİTİM VERİLECEK

Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim verecek fakültede açılacak bölümler bölgedeki ihtiyaçlara göre belirleneceğini belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Harran Üniversitesi olarak TSK’nın terörden arındırdığı Suriye’nin El-Bab şehrinde fakülte kurma çalışmalarına başladık. Ülkemizin insani girişimlerine destek olmak amacıyla oradaki gençlere umut kapısı olmak istedik. Eğitimle ilgili çalışmalar yaparak büyük bir boşluğu doldurmak istiyoruz.” diye konuştu.

El-Bab’ta eğitim kampüsü açılacak

Harran Üniversitesinin bu girişimi ile Suriye’den Türkiye’ye gelemeyen öğrencilere kendi memleketlerinde eğitim hayatlarına devam etme olanakları sağlayacak.

El-Bab’ta eğitim kampüsü açılacak

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