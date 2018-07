El bagajı hazırlarken yapılan hatalar

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Yıllarca süren seyahatlerimden sonra, bir tartışmayı açığa kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyorum; bagaj ücretlerinden kaçınmak, bavullarımı kaybedecek havayolları hakkında endişelenmemek ve yeni bir yere doğru giderken ağır çantalar yüzünden kambur olmak zorunda kalmamak. Sıklıkla, birkaç hafta kadar uzun bir süren yolculuklar için bile, her şeyi tek bir çantada sıkıştırmayı nasıl başardığım sorulur. Benim gibi sık sık seyahat eden biriyseniz bilmem kaç inç’lik bavullar size göre değilse, ‘mantıklı’ bir el bagajında ne olmamalı, görelim.

BU ÇANTADA BİR TERSLİK VAR

Bu çantada bir şeyler ters gidiyor gibi görünüyor mu? Evet cevabını verdiyseniz, doğru yoldasınız! Açıkça başlayacağız, çünkü birçok gezgin hala bu hayati dersi öğrenmemiş görünüyor.





EL BAGAJI HAZIRLARKEN YAPMAN VE YAPMAMAN GEREKENLER

El bagajı ile seyahat etmek hem daha pratik, hem de çok daha ucuz. Uçağa el bagajı ile gireceksek toplam ağırlığın 8 kg.’ı geçmemesi gerekiyor. Küçük bir çanta, önünüzdeki koltuğun altına yerleştirilirken, bir bavul veya daha büyük bir çanta, tavan bölmesinde saklanır. Genelde bir uçuşa iki taşıma olanağı getirebilirsiniz. Bununla birlikte, daha büyük bir valiz paketlemeyi tercih edebilir veya bagaj teslim edebilirsiniz.

KÜÇÜK BAVUL CANDIR

Eşya ne kadar artarsa, bavul o kadar büyür ve bavul ne kadar büyürse, çileniz o kadar artar. Temel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra, eğlence eşyalarınızı çantanıza koyun. En sonunda onları koymak, gerçekten ihtiyacınız olan şeylerin çantanıza sığmasını sağlar. Çantanı fazla yormayın - 25 kiloluk bir poşetle gezinmek istemezsiniz.

Gerçekten on iki çift pantolona ve on sekiz gömleğe mi ihtiyacın var? Sadece ihtiyacın olanı topla. Kıyafetlerin renklerini koordine et. Bu, daha fazla kıyafete getirmek yerine elinizde olanları kombinlemenize yardımcı olacak. Bir diğer taktik ise en ağır eşyalarınızı yolculuk esnasında giyin, böylece onları bavula tıkıştırmak zorunda kalmazsınız.

MİNİMALİST OLMAK ZORUNDASINIZ

Koca koca botlarla herhangi bir moda ödülü kazanmayacaksanız. Ayaklarınıza kim bakacak, o büyük ağır botlar niye? Zaman zaman mevsimsel olarak ihtiyaç olsa da, su geçirmeyen bir spor ayakkabı ve çantaya sığdıracağın sandalet işini görür. Bir rehber kitabı getirmeniz gerekiyorsa, ansiklopedi kadar kitaplara gerek yok; bunun için tasarlanan ufacık seyahat broşürleri var. Ah ne kurallar, ne yazılar, ne uyarılar fayda etmedi o en sevdiğiniz parfüm şişesini güvenlikten kurtarmaya.

DİKKAT DİKKAT!

Sık seyahat edenler için bu açık: El bagajınızda 100 ml.’den büyük bir kavanozda/şişede/tüpte krem, parfüm, deodorant, diş macunu, içecek, şampuan, saç kremi, makyaj ürünü taşıyamazsınız ve tüm sıvılarınız tek bir kilitli poşet içerisinde ya da fermuarlı çanta içerisinde olmalı.





KESİCİ ALET YOK

Aynı zamanda el bagajınızda cımbız, tırnak makası, törpü, jilet, bıçak gibi kesici aletler taşıyamayacağınızı unutmayın. Bu kesici aletler çok istisna boyutlarla kabul edilebilir.





100 ml.’den büyük su, şurup, içki dâhil her türlü içecek ve sıvı yiyecekler, kremler, losyonlar, yağlar, parfümler, maskara dahil her türlü makyaj malzemesi (katı halde olan rujlar hariç), jöleler ve spreyler, tıraş köpükleri, deodorantlar, diş macunu dahil her türlü macun kıvamındaki maddeler, reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı halinde olmayan yiyecekler, kontakt lens sıvıları, şampuanlar... En sevdiğiniz parfümü çöpe atmak istemiyorsan bu malzemeleri uygun boyutta şişelere böl. Yerden de tasarruf etmiş olacaksın.





PRATİK PAKETLEME YÖNTEMLERİ DENEYİN

Eşya konusunda biraz yaratıcı olun; mesela ceketleri fermuarlayarak şort haline getirilebilen pantolonlar gibi. O küçük minik taşıma çantasına nasıl bir abiye sığdırabilirsin ki? Mesela küçük siyah elbiseyi düşün. Birçok sayıda gezgin, değerli alanlardan tasarruf etmenize yardımcı olmak için sıkıştırma torbalarına (Uzay Çantaları olarak da bilinir) şükrederler, her yerde satılıyor. Hani şu vakumlu ambalajından çıkardığında şişen yastık paketleri var ya, onlar bu yer derdine bire bir.

KIYAFETLERİ RULO YAPIN

Kıyafetlerinizi katlama yerine yuvarlayın; kırışıklıkları en aza indirir ve alanı en üst düzeye çıkarır. Sonunda tüm kıyafetlerin yastık gibi görünen bir paket olacak.