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El Cezire'nin eski çalışanlarından Katar'a terör suçlaması

ABD'de El Cezire kanalına açtıkları tazminat davasıyla ilgili konuşan iki eski çalışan, Katar'ın teröre destek verdiği iddiasında bulundu.

24.06.2017 - 05:35
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Katar'a ait El Cezire kanalı aleyhine tazminat davası açan iki eski çalışan Muhammed Fehmi ile Muhammed Fevzi, Washington'da düzenledikleri basın toplantısında "Katar'ın teröre destek veren bir ülke olduğunu" iddia etti.

Kanalın eski çalışanlarından Fehmi ile Fevzi, ABD'nin başkenti Washington'daki Ulusal Basın Kulübü'nde ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Fevzi'nin avukatı Martin McMahon'ın yanı sıra eski ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanlarından David Pollock da konuşmacı olarak katıldı.

Fehmi ile Fevzi, El Cezire için Mısır'da çalıştıkları dönemde kanal yönetimiyle yaşadıkları sorunları ve ardından neden tazminat davası açtıklarını detaylı bir şekilde basın mensupları ile paylaştı.

Konuşmalarının sonraki bölümlerinde sözü Katar'a ve bu ülkenin dış politikasına getiren eski El Cezire çalışanları, "Katar'ın teröre destek veren bir ülke olduğunu" ve "El Cezire'nin hem Hamas hem de Müslüman Kardeşler'le yakın ilişkili olduğunu" ileri sürdü.

El Cezire'nin eski çalışanlarından Katar'a terör suçlaması

EL CEZİRE TOPLANTISINDA KARADAVİ VİDEOSU

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin fetvalarının terör propagandasına zemin hazırladığı iddia edilen bir videonun da gösterildiği oturumda, Karadavi'nin Katar Emiri ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna işaret edildi. Katar ve Karadavi ile ilgili iddialarına somut delil getirmeyen iki basın mensubunun sözlerinin, Katar'a uygulanan ambargonun gerekçeleriyle örtüşmesi de dikkati çekti.

Eski Dışişleri Bakanlığı danışmanı Pollock da Katar'ı teröre destek vermekle suçladığı konuşmasında, bu iddiasına rağmen birçok kez El Cezire yayınlarına neden çıktığı sorusuna cevap veremedi.

Öte yandan, iki eski El Cezire çalışanı dile getirdikleri iddiaların Katar'a ambargo uygulayan Körfez ülkelerinin iddialarıyla aynı olduğunu hatırlatan bir basın mensubunun, "Washington'daki herhangi bir Körfez ülkesi büyükelçisiyle temasınız veya ilişkiniz var mı?" sorusuna ise "hayır" yanıtını verdi.

Bazı Arap ülkeleriyle Katar arasında devam eden krizin başında Doha yönetimi, hem bölge ülkeleri hem de ABD tarafından teröre destek vermekle suçlanmış, Katar ise bu iddiaları tümüyle reddetmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

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