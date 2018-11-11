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El freni çekilmeden park edilen minibüs uçuruma düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücünün el frenini çekmeden park ettiği minibüs, uçuruma düşüp bir evin duvarına çarptı.

AA | 11.11.2018 - 20:12..
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İbrahim E. yönetimindeki 34 EH 1216 plakalı minibüs, Karagözler Mahallesi'ndeki Aşıklar Tepesi mevkisinde yol kenarında durdu.

İbrahim E, el frenini çekmeden park ettiği minibüsten indi. İbrahim E. ve araçtakiler yol kenarındaki seyir teraslarındayken hareket eden minibüs uçurumdan düştü.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 30 metre sürüklenen minibüs bir evin duvarına çarparak durabildi.
Kimsenin yaralanmadığı kazada minibüs, polis ekiplerinin incelemesinin ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

El freni çekilmeden park edilen minibüs uçuruma düştü

El freni çekilmeden park edilen minibüs uçuruma düştü

El freni çekilmeden park edilen minibüs uçuruma düştü

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