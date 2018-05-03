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El freni çekilmeyen araç binaya çarparak durabildi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 30 metre gerideki binaya çarptı.

DHA | 03.05.2018 - 13:59..
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Üsküdar'da 12.00 sıralarında, çelik kapı satışı yapan Mehmet Önal, aracını kapı ölçüsü almak için geldiği apartmanın önüne park edip araçtan indi. Önal'ın el frenini çekmeyi unuttuğu araç bir anda hareket etmeye başladı.

El freni çekilmeyen araç binaya çarparak durabildi

APARTMAN SAKİNLERİ ŞOKE OLDU

Yaklaşık 30 metre dar yoldan geri geri giden araç bir binaya çarpıp durdu.
Apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşadı. Sokakta kimsenin olmaması da bir faciayı önledi.

El freni çekilmeyen araç binaya çarparak durabildi

Olayın ardından dışarı çıkan Önal, aracını o halde görünce şok yaşadı. Önal, "Aracı bırakıp gittim. Sonra haber verdiler. Arabayı bu halde görünce çok şaşırdım. Benim hatamdan kaynakladı; ama trajikomik de bir olay. Bıraktığım yer rampa değildi. Araç 30 metre geri geri hiçbir yere çarpmadan nasıl gelmiş anlamadım." dedi.

El freni çekilmeyen araç binaya çarparak durabildi

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