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El frenini çekmeyi unutunca minibüsü alt geçide düştü

Diyarbakır'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs, 300 metre ilerledikten sonra alt geçide uçtu.

İHA | 27.07.2018 - 04:15..
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Şanlıurfa yolu Yeni Otogar Kavşağı’nda meydana gelen kazada, kavşak yakınında bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen 07 FUH 63 plakalı minibüsün şoförü el frenini çekmeden istasyonun marketine girdi.

El frenini çekmeyi unutunca minibüsü alt geçide düştü

300 METRE GİDİP ALT GEÇİDE UÇTU

Sürücü markete girdikten sonra olduğu yerden ilerlemeye başlayan minibüs yaklaşık 300 metre yol aldıktan sonra alt geçide uçtu. O sırada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önlerken minibüste maddi hasar meydana geldi. Market çıkışı minibüsü bıraktığı yerde göremeyen sürücü aracının çalındığını düşünerek paniğe kapıldı. Alt geçide doğru koşan vatandaşları fark eden sürücü olay yerine vardığında aracının uçtuğunu gördü.

El frenini çekmeyi unutunca minibüsü alt geçide düştü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol, güvenlik sağlandıktan sonra tekrar trafiğe açılırken, minibüs vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

El frenini çekmeyi unutunca minibüsü alt geçide düştü

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