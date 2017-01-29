El Kaide bir ABD askerini esir aldı

ABD’nin Yemen’de El Kaide’ye yönelik operasyonuna ilişkin Yemen tarafından açıklama geldi.

Yerel yetkililer, Bayda’ya düzenlenen operasyonda Şeyh AbdulRaowf El Dhhab, Şeyh Sultan El Dhhab’ın öldürüldüğünü bildirdi.

"ZEHİRLİ GAZLAR KULLANILDI"

Amerikan jetlerinin, El Kaide tarafından hapishane olarak kullanılan hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirilmeden önce Gifah üzerinde uçtuğu aktarıldı. Amerikan güçlerinin zehirli gazlar kullandığı ifade edilirken, en az 30 El Kaide mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

"ÖLÜ VE YARALI ABD ASKERİ VAR"

Operasyona katılan bir Amerikan askerinin El Kaide tarafından yakalandığı aktarılırken, ölen ve yaralanan Amerikan askerlerinin bulunduğu belirtildi.





