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El Kaide'nin rehin aldığı Japon gazeteci 3 yıl sonra serbest

3 yıl boyunca El Kaide'nin elinde tutulan Japon gazeteci ülkesine teslim edilmek üzere Hatay'a getirildi.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 13:42..
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Terör örgütü El Kaide'nin üç yıl rehin tuttuğu ve dün gece serbest bırakılan Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın kimliği, Hatay'da teyit edildi.

Suriye'de bırakılan kişinin Japon gazeteci Yasuda olup olmadığını belirlemek için Japon görevliler Hatay'a geldi. Hatay'a ulaşan görevlilerin Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden olduğunu bildirdi.

HATAY VALİSİ AÇIKLADI

Son olarak Hatay Valisi Erdal Ata, dün Suriye'den Türkiye'ye getirilen kişinin, 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon gazeteci Jumpei Yasuda olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

El Kaide'nin rehin aldığı Japon gazeteci 3 yıl sonra serbest

Vali Ata, valilik binasında yaptığı basın açıklamasında, 23 Ekim Salı  günü üzerinde kimlik bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahsın  güvenlik ve istihbarat birimlerince Suriye'den Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

İŞLEMLERİ BİTTİKTEN SONRA TESLİM EDİLECEK

Japon gazetecinin, şu anda İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme  Merkezinde bulunduğunu aktaran Ata, gerekli işlemleri bittikten sonra Yasuda'nın Japon yetkililere teslim edileceğini belirtti.

JAPONYA BAŞBAKANI'NDAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR TELEFONU

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefonda teşekkür etti.

JAPONYA'DA GÜNDEM O

Japon hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, gazetecinin serbest bırakıldığını Katarlı yetkililerden öğrendiklerini açıklamıştı.

El Kaide'nin rehin aldığı Japon gazeteci 3 yıl sonra serbest

Japonya açıklamasında, söz konusu kişinin Antakya'da bir göçmen bürosunda olduğu belirtilmişti.

Japonya'da büyük yankı yaratan Türkiye'deki gelişmeler, Japon gazetecinin eşine de bildirildi.

10 MİLYON DOLAR FİDYE İSTEMİŞLERDİ

El Kaide, Japon gazeteciyi serbest bırakmak için 10 milyon dolar fidye istemiş ve Japonya bu teklifi reddetmişti.

El Kaide'nin rehin aldığı Japon gazeteci 3 yıl sonra serbest

44 yaşındaki Yasuda, 2015 yılında Türkiye üzerinden Suriye'ye giriş yapmıştı.
Açıklamada, "Şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Yasuda/Jumpei Yamamoto olup olmadığını tespit için Japon makamlarından teyit beklenmektedir" ifadesine yer verilmişti.

Hatay Valiliği, istihbarat birimlerinin koordinesinde Suriye'den Türkiye'ye getirilen kişinin üzerinde tanıtma kartı bulunmadığını duyurmuştu.

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