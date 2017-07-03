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El-Karadavi'nin kızı ve damadı hakkında tutuklama kararı

Mısır'da, Yusuf el-Karadavi’nin kızı ve muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden de olan eşi Husam Halef hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

03.07.2017 - 01:43
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El-Karadavi'nin kızı ve damadı hakkında tutuklama kararı

Yargı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, “yasa dışı faaliyet gösteren örgüte (Ihvan) üye olmak ve devlet kurumlarının güvenliğini tehdit eden terör eylemi planlamak suçlaması ile el-Karadavi ve Halef haklarında tutuklama kararı çıkarıldığı" ifade edildi.

AA muhabirine konuşan ailenin avukatı Ahmed Ebu Ala Madi, Ulusal Güvenlik Savcılığının, müvekkilleri hakkında Müslüman Kardeşler Teşkilatı’na (Ihvan) üye olmak suçlamasıyla 15 gün gözaltı kararı verdiğini söyledi.

El-Karadavi'nin kızı ve damadı hakkında tutuklama kararı

YARIN SERBEST BIRAKILMALARI GEREKİYOR

El-Karadavi ve eşi Halef’in cuma günü, bayram tatili için gittikleri Mısır’ın kuzeyindeki Sahil el-Şemali bölgesinde gözaltına alındıklarını ifade eden avukat Madi, Mısır yasalarına göre normal şartlarda müvekkillerinin yarın serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi.

Mısır’da 3 Temmuz 2013'de darbenin ardından oluşturulan “meşruiyeti destek koalisyonu” üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan Halef, Kahire Cinayet Mahkemesi tarafından Mart 2016’da serbest bırakılmıştı.

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