taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.296
USD
3,7817
EURO
4,0815
ALTIN
146,99
PETR
55,4000

El konulan silah ve mühimmatın kurumlara tahsisi

Terör ve kaçakçılık kapsamındaki suçlar nedeniyle el konulan silah, mühimmat ve malzemelerin tahsisine ilişkin yönetmelik yayımlandı.

01.02.2017 - 10:16
  1. Haberler
  2. İç Haber

12

"Milli Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR ARTIK TAHSİS EDİLECEK

Yönetmelik, terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar sebebiyle el konulan veya adli emanette bulunan, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilmesi ve rayiç değerinin tespiti ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

TAHSİS KOMİSYONU KURULACAK

Buna göre yönetmeliğe konu işlemleri yürütmek üzere il valisinin başkanlığında, garnizon komutanı, emniyet müdürü, jandarma komutanı, sahil güvenlik komutanı ve sorumlu vali yardımcısından oluşan tahsis komisyonu kurulacak.

Komisyon sekretaryası il jandarma komutanlığınca yürütülecek. Tahsise konu olabilecek nitelikteki eşya hakkındaki kriminal inceleme, bilirkişi raporu, durum tespiti gibi yargılama için yapılması gerekli olduğu değerlendirilen işlemler, ele geçirme tarihinden itibaren, zorunlu haller haricinde, 15 gün içerisinde yerine getirilecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin telefon faturası soruldu

Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin telefon faturası soruldu

649
Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

614
Ara transfer döneminde gelenler-gidenler

Ara transfer döneminde gelenler-gidenler

4
Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

35
Pentagon YPG'ye zırhlı araç yardımını doğruladı

Pentagon YPG'ye zırhlı araç yardımını doğruladı

57
Brezilya'da eski koca dehşeti

Brezilya'da eski koca dehşeti

9
İstanbul'da şantajcı kuzenlere dubalı dayak

İstanbul'da şantajcı kuzenlere dubalı dayak

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM