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El öpme tartışması kanlı bitti: 2 ölü

Bolu'da kurban kesimi sırasında tartıştığı torununu tüfekle ateş ederek öldüren 80 yaşındaki Mehmet Biçer, aynı silahla olay sonrasında intihar etti.

DHA | 21.08.2018 - 15:41..
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Göynük ilçesine bağlı Çatacık köyünde sabah saatlerinde, bayram namazının ardından kurban kesimi için köydeki evlerinin bahçesinde toplanan Biçer ailesinden dede Mehmet ve torun Mesut Biçer arasında tartışma çıktı.

El öpme tartışması kanlı bitti: 2 ölü

ÖNCE TORUNUNU SONRA KENDİNİ VURDU

Mehmet Biçer, tartışmanın ardından eve girip aldığı av tüfeğiyle torunu Mesut Biçer’e ateş açtı. Saçmalarım isabet ettiği Mesut Biçer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından Mehmet Biçer tüfekle başına ateşe ederek yaşamına son verdi.

Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet ve Mesut Biçer'in cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göynük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

El öpme tartışması kanlı bitti: 2 ölü

ELİNİN ÖPÜLMEMESİNE SİNİRLENDİ

Yaşa bağlı olarak akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet Biçer'in kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlendiği belirtildi.

Mehmet Biçer'in, torununa, "Ben bu ailenin büyüğüyüm. Beni nasıl kurban kesimine çağırmıyorsunuz. Elimi de öpmüyorsunuz. Hiç büyüğe saygı kalmadı." dedikten sonra torunuyla tartıştığı ve ateş açtığı ifade edildi.

Olayın ardından Biçer ailesi evlerinin önünde taziyeleri kabul ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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