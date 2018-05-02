Ela Yörüklü Kalk Gidelim'de oynayacak

TRT 1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim ekibine 2017 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında 2. seçilen Ela Yörüklü de katıldı.

"KENDİMİ BİR ANDA KADRODA BULDUM"

Halen tacını başında taşıyan tescilli güzel, “Sıkı bir Kalk Gidelim izleyicisiyim. Kendimi bir anda dizinin kadrosunda buldum. İlk oyunculuk deneyimim olacak. Severek izlediğim bir dizide oynayacak olmaktan hem çok mutluyum hem de çok heyecanlıyım.” dedi.

TECRÜBELİ BİR KADRO ARASINA GİRECEK

Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Erkan Sever paylaşırken dizide Yıldız Kültür, Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Onur Seyit Yaran, AndreyStan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

ELA YÖRÜKLÜ KİMDİR

Ela Yörüklü,1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde eğitimine devam etmektedir. Bale ve tiyatro yapan, piyano çalan Yörüklü, aynı zamanda Akademi 35 buçuk'ta Altan Gördüm’den oyunculuk eğitimi alıyor.

Ela Yörüklü, dizi oyunculuğunun yanı sıra “MissTourism World 2018” yarışmasında da ülkemizi temsil edecek.

