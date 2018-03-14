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Elazığ merkezli FETÖ operasyonunda 29 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 kişiden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 14.03.2018 - 19:48..
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

FETÖ'YE GEÇİT YOK

Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olduğu nedeniyle kapatılan okul ve dershanelerde çalışan 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Elazığ merkezli FETÖ operasyonunda 29 kişi tutuklandı

49 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elazığ merkezli yapılan soruşturmada Siirt, Zonguldak, Adıyaman, Aydın, Çanakkale, Adana, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Mersin, Kahramanmaraş, İstanbul, Ordu, Aksaray, Şanlıurfa, Osmaniye, Çorum, Sinop ve Van'da iki farklı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 49 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, evlerinde ve bulundukları yerlerde arama yapıldı.

Elazığ merkezli FETÖ operasyonunda 29 kişi tutuklandı

29 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli bugün Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı. Savcılıkta savunmaları alınan 49 kişi, daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'nde yeniden sorgulanan şüphelilerden 29’u 'Silahlı terör örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklanırken, 20 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarının yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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