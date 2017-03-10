Elazığ merkezli terör operasyonu: 9 tutuklama

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Başbakan Yıldırım: CHP Çarşı'yı da geçti

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Amerikalı e-ticaret devi Amazon’da en çok satan kitaplar listesinin başındaki kitabın sayfalarının boş olduğu bildirildi.

En çok satan kitabın sayfaları boş

1 Büyükçekmece'de helikopter düştü İstanbul Büyükçekmece'de 7 kişiyi taşıyan helikopterin kuleye çarparak düştüğü bildirildi.

2 Referanduma 37 gün kala son anket ORC Araştırma şirketinin 16 Nisan için yaptığı anketin sonuçlarına göre EVET oyları yüzde 57,2 oranına yükseldi.

3 Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Gruba'na ait bir helikopter düştü. Uçakta üst düzey yönetici ve rus müşteriler vardı.

4 Diyarbakır ve Bingöl'de 19 terörist öldürüldü Diyarbakır'ın Lice ve Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen kapsamlı operasyonda teröristlere büyük darbe vuruldu.

5 TSK Menbiç'te Esad ve YPG güçlerini vurdu Suriye resmi haber ajansı SANA, TSK'nın Menbiç'in batısında Esad rejimi güçlerine ve YPG'li teröristlere top atışı yaptığını bildirdi.

6 FETÖ'den tutuklu albay darbeyi itiraf etti İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminden dolayı tutuklu olan Bıyık mahkemede 15 Temmuz öncesiyle ilgili önemli ilgiler paylaştı.