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Elazığ merkezli terör operasyonu: 9 tutuklama

Elazığ merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı.

10.03.2017 - 21:17
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Elazığ merkezli terör operasyonu: 9 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik  yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  Elazığ merkez ile Kovancılar, Karakoçan ve Palu ilçelerinin yanı sıra Eskişehir  ve Konya'da 7 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının  emniyetteki işlemleri tamamlandı.

7 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Savcılığa çıkarılan zanlılardan 2'si serbest bırakıldı. Mahkemeye  çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, terör örgütleri PKK/KCK ve  FETÖ/PDY'nin propagandasının yapıldığı örgütsel kitaplar ile dijital materyaller  ele geçirilmişti.

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