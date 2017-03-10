Elazığ merkezli terör operasyonu: 9 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ merkez ile Kovancılar, Karakoçan ve Palu ilçelerinin yanı sıra Eskişehir ve Konya'da 7 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
7 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Savcılığa çıkarılan zanlılardan 2'si serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'nin propagandasının yapıldığı örgütsel kitaplar ile dijital materyaller ele geçirilmişti.