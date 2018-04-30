Elazığ'da 100 kiloluk EYP imha edildi

Seçimlere 55 gün kala yapılan ankette, AK Parti ve MHP tabanının Cumhur İttifakı'na büyük oranda olumlu baktığı görüldü.

Esad'a bağlı birliklerin ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda 38 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Saldırının şiddetinden ise 2,6 şiddetinde deprem meydana geldi.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP'nin İlhan Kesici dışında bir adayla seçime girmesi halinde, Erdoğan'ın yüzde 62'lik bir oy oranı ile kazanacağını söyledi.

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğe değindi.

Bakanlar Kurulu sonrası 12 milyon emekliye her yıl bayramda biner lira ikramiye verilmesi kararı alındı.

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Şaka yapmak için yolda arabasını sıkıştırdığı eşi kaza yaptı

Düzce'de, trafikte karşılaştığı eşi tarafından şaka olsun diye sıkıştırıldığı ileri sürülen Gülcan Baş'ın yaptığı kazada, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.