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Elazığ'da 100 kiloluk EYP imha edildi

Elazığ-Tunceli karayoluna 300 metre uzaklıkta 2 tüp içerisine hazırlanarak ağaçlık alana saklanan 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde patlatıldı.

İHA | 30.04.2018 - 19:48..
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK’nın eylem yapmak için patlayıcı depoladığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Elazığ-Tunceli yolunda bulunan Kovancılar ilçesi Soğukpınar köyü Kamışlıdere mevkisinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

TERÖRE GEÇİT YOK

Güvenlik güçleri yaptığı aramada, teröristler tarafından 2 tüp içerisine yerleştirilmiş alüminyum tozu ve amonyum nitratla hazırlanmış 100 kilogramlık tahrip gücü yüksek EYP’nin saklandığı yeri buldu.

Çevre güvenliğini alan ekipler, bomba imha uzmanına haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, EYP’yi imha etti.

Elazığ'da 100 kiloluk EYP imha edildi VİDEO

Elazığ'da 100 kiloluk EYP imha edildi



Elazığ'da 100 kiloluk EYP imha edildi

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